Las patronales de la dependencia reclaman a las comunidades autónomas medidas concretas tras el aumento de fondos estatales

Las principales organizaciones empresariales del sector de la dependencia han pedido a las comunidades autónomas que el refuerzo de financiación aprobado por el Estado para el sistema de atención a la dependencia se traduzca en actuaciones concretas que permitan mejorar la atención a las personas usuarias y reducir las listas de espera.

Reclaman mejoras reales en los servicios

Las patronales consideran que el incremento de recursos debe reflejarse en una ampliación de plazas, una mayor agilidad en la tramitación de prestaciones y una mejora de las condiciones de funcionamiento de los servicios asistenciales.

El sector insiste en que los nuevos fondos representan una oportunidad para reforzar la calidad de la atención y responder a la creciente demanda derivada del envejecimiento de la población.

Preocupación por las listas de espera

Las organizaciones recuerdan que miles de personas continúan esperando una valoración o la concesión de prestaciones y servicios, una situación que consideran prioritaria abordar mediante una mejor coordinación entre administraciones y una gestión más eficiente de los recursos disponibles.

Además, advierten de la necesidad de garantizar la sostenibilidad económica del sistema y de reforzar las plantillas de profesionales que trabajan en residencias, centros de día y servicios de atención domiciliaria.

Llamamiento a las comunidades autónomas

Las patronales subrayan que, aunque la financiación estatal es un elemento fundamental, la gestión de gran parte de los servicios de dependencia corresponde a las comunidades autónomas. Por ello, reclaman que los nuevos recursos se traduzcan en decisiones concretas que tengan un impacto directo en la atención a las personas dependientes y sus familias.

El sector confía en que el aumento de la inversión permita avanzar hacia un sistema más ágil, accesible y capaz de responder a las necesidades actuales y futuras de la población.