La PAU roza el pleno de aprobados en España, aunque con diferencias entre comunidades
Los estudiantes españoles han registrado tasas de aprobado muy elevadas en la PAU, con porcentajes cercanos al 100% en varias comunidades autónomas. Sin embargo, los datos muestran diferencias territoriales relevantes, con Baleares en el nivel más bajo, con un 89,6% de aprobados, y Castilla y León en el más alto, con un 98,27%.
Castilla y León lidera los resultados
La comunidad castellanoleonesa se sitúa a la cabeza en porcentaje de aprobados, seguida de otras regiones que también superan ampliamente el 95%. Estos resultados reflejan el alto rendimiento del alumnado que se presenta a las pruebas de acceso a la universidad.
En el extremo contrario aparece Baleares, donde el porcentaje de aprobados es inferior al del resto de comunidades, aunque continúa siendo mayoritario.
Diferencias en el acceso a la universidad
La PAU sigue siendo una prueba clave para el acceso a los estudios universitarios, ya que sus resultados influyen directamente en la nota de admisión a los grados. Las diferencias entre comunidades reabren el debate sobre la homogeneidad del sistema y los criterios de evaluación.
Aun así, el balance general confirma que la mayoría de los estudiantes que se presentan a la prueba logra superarla, manteniendo unas tasas de éxito muy elevadas en todo el país.