El Vaticano recuerda que los laicos no pueden pronunciar la homilía durante la misa

24 Jun 2026 por Redacción Irispress

El Vaticano ha reiterado que los fieles laicos no pueden pronunciar la homilía durante la celebración de la misa, en respuesta a una consulta planteada por varios obispos de Alemania sobre la participación de personas no ordenadas en determinados actos litúrgicos.

Aclaración sobre la normativa vigente

La respuesta vaticana recuerda que la homilía forma parte de la liturgia y, según el derecho canónico y las normas de la Iglesia católica, está reservada a obispos, sacerdotes y diáconos. Por ello, las personas laicas no pueden sustituir a los ministros ordenados en esta función durante la eucaristía.

La Santa Sede subraya que esta disposición no supone una novedad, sino una reafirmación de la normativa actualmente vigente.

Participación de los laicos en la Iglesia

El Vaticano destaca, no obstante, la importancia de la participación de los laicos en la vida eclesial. Los fieles pueden desempeñar numerosas tareas pastorales, educativas, caritativas y de evangelización, además de intervenir en celebraciones no eucarísticas o realizar reflexiones en contextos distintos a la homilía.

La aclaración busca delimitar las funciones propias del ministerio ordenado y las que corresponden a los laicos dentro de la estructura de la Iglesia.

Debate en la Iglesia alemana

La consulta surgió en el contexto de algunas iniciativas impulsadas en Alemania para ampliar la participación de los laicos en determinados ámbitos pastorales. En los últimos años, la Iglesia alemana ha protagonizado diversos debates sobre cuestiones relacionadas con la organización eclesial, el papel de las mujeres y la distribución de responsabilidades dentro de las comunidades católicas.

Con esta respuesta, el Vaticano reafirma la doctrina y la disciplina litúrgica vigentes respecto a la celebración de la misa y a las funciones reservadas a los ministros ordenados.