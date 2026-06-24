El Bono Cultural Joven bate récord de solicitudes en su primer día con más de 53.000 peticiones

El Bono Cultural Joven ha registrado un récord histórico de demanda en el arranque de su convocatoria de 2026. Un total de 53.253 jóvenes solicitaron la ayuda durante la primera jornada de apertura del plazo, la cifra más alta desde la puesta en marcha del programa.

Fuerte interés entre los jóvenes

El elevado número de solicitudes refleja el creciente interés de los jóvenes por esta iniciativa, destinada a facilitar el acceso a actividades, productos y servicios culturales al cumplir la mayoría de edad.

La edición de este año incorpora novedades que amplían las posibilidades de uso de la ayuda, incluyendo la adquisición de instrumentos musicales, material artístico y cursos de formación cultural, además de las opciones tradicionales relacionadas con libros, cine, teatro, música o espectáculos en directo.

Impulso al sector cultural

Desde el Ministerio de Cultura destacan que el programa se ha consolidado como una herramienta para fomentar el consumo cultural entre los jóvenes y, al mismo tiempo, apoyar a empresas, creadores y entidades del sector.

El Bono Cultural Joven busca acercar la cultura a nuevas generaciones y favorecer el descubrimiento de diferentes disciplinas artísticas y culturales.

Convocatoria abierta

El plazo de solicitud continuará abierto durante las próximas semanas para los jóvenes que cumplan los requisitos establecidos. Tras el récord alcanzado en el primer día, las previsiones apuntan a que la convocatoria de 2026 podría superar los registros de participación de años anteriores.

La iniciativa se ha convertido en uno de los principales programas públicos de promoción cultural dirigidos a la juventud en España y mantiene una elevada acogida desde su creación.