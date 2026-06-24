El 40% de las madres ha dejado de trabajar para cuidar, frente al 26% de los padres, según un informe

Las responsabilidades de cuidado continúan teniendo un mayor impacto sobre la trayectoria laboral de las mujeres que sobre la de los hombres. Según un informe reciente, el 40% de las madres ha tenido que abandonar temporal o permanentemente su empleo para atender necesidades familiares, frente al 26% de los padres que se han visto en la misma situación.

La conciliación sigue afectando más a las mujeres

El estudio pone de manifiesto que las tareas de cuidado de hijos, personas mayores o familiares dependientes continúan recayendo de forma mayoritaria sobre las mujeres, lo que repercute directamente en sus oportunidades profesionales y en su estabilidad económica.

Además de abandonar el mercado laboral, muchas madres afirman haber reducido su jornada, rechazado promociones o limitado sus opciones de desarrollo profesional para poder compatibilizar el trabajo con las responsabilidades familiares.

Impacto en la igualdad laboral

Los autores del informe advierten de que esta situación contribuye a mantener diferencias en salarios, cotizaciones y carreras profesionales entre hombres y mujeres. La interrupción o reducción de la actividad laboral puede tener consecuencias a largo plazo, afectando también a futuras prestaciones y pensiones.

Por el contrario, aunque cada vez más hombres participan en las tareas de cuidado, los datos reflejan que siguen siendo las mujeres quienes asumen una mayor parte de estas responsabilidades.

Reclaman más medidas de conciliación

El informe destaca la necesidad de reforzar las políticas de conciliación, ampliar los servicios de atención a la infancia y la dependencia, y fomentar una distribución más equilibrada de las tareas familiares.

Los expertos consideran que avanzar hacia una corresponsabilidad real entre hombres y mujeres será clave para reducir las desigualdades laborales y favorecer una mayor igualdad de oportunidades en el ámbito profesional.