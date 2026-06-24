EEUU califica de «rotundo éxito» la primera prueba de su sistema antimisiles ‘Cúpula Dorada’

El Gobierno de Estados Unidos ha asegurado que el primer ensayo del sistema de defensa antimisiles denominado Cúpula Dorada ha concluido con éxito, cumpliendo los objetivos previstos durante la prueba.

Un paso clave en la defensa antimisiles

Según las autoridades estadounidenses, el sistema logró detectar, seguir e interceptar los objetivos planteados durante el ejercicio, lo que supone un avance significativo en el desarrollo de esta nueva capacidad defensiva.

La iniciativa forma parte de los programas destinados a reforzar la protección frente a amenazas aéreas y misiles de distinta naturaleza, en un contexto internacional marcado por el aumento de las tensiones geopolíticas y la evolución de las tecnologías militares.

Tecnología de nueva generación

La denominada Cúpula Dorada busca integrar sensores avanzados, radares y sistemas de interceptación capaces de responder a diferentes tipos de amenazas. El proyecto se encuentra aún en fase de desarrollo, aunque las autoridades consideran que los resultados obtenidos en este primer ensayo son prometedores.

Los responsables del programa han señalado que se llevarán a cabo nuevas pruebas durante los próximos meses para validar el funcionamiento del sistema en distintos escenarios operativos.

Interés internacional

El anuncio ha despertado interés entre aliados y analistas de defensa, que siguen de cerca la evolución de las nuevas tecnologías de protección antimisiles. Estados Unidos considera que este tipo de sistemas desempeñarán un papel cada vez más relevante en la seguridad nacional y en la defensa de infraestructuras estratégicas.

Pese al optimismo mostrado por Washington, expertos en defensa recuerdan que el desarrollo de capacidades antimisiles requiere años de pruebas y validaciones antes de alcanzar su plena operatividad.