Detenido un excanterano del Villarreal por su presunta implicación en el asalto a un octogenario en Palma

24 Jun 2026 por Redacción Irispress

Uno de los detenidos por el violento asalto sufrido por un hombre de más de 80 años en Palma es un antiguo jugador de la cantera del Villarreal CF, según han confirmado fuentes de la investigación.

 

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