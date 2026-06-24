Detenido un excanterano del Villarreal por su presunta implicación en el asalto a un octogenario en Palma

Investigación por un robo con violencia

Los hechos tuvieron lugar cuando la víctima, un octogenario residente en la capital balear, fue presuntamente atacada por varias personas durante un robo. La actuación policial permitió identificar y detener a varios sospechosos relacionados con el caso.

La investigación continúa abierta para esclarecer el grado de participación de cada uno de los arrestados y determinar todas las circunstancias que rodearon el suceso.

Sorpresa por el perfil de uno de los implicados

La detención de un exjugador formado en las categorías inferiores del Villarreal ha generado especial repercusión debido a su pasado vinculado al fútbol profesional. No obstante, las autoridades han evitado ofrecer más detalles sobre su trayectoria deportiva mientras avanzan las diligencias judiciales.

Los investigadores trabajan ahora en la recopilación de pruebas y testimonios que permitan reconstruir con precisión lo ocurrido.

A disposición judicial

Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que deberá determinar las medidas cautelares correspondientes. Mientras tanto, la víctima continúa recuperándose de las consecuencias físicas y psicológicas derivadas del asalto.

Las autoridades recuerdan que todos los investigados gozan de la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.