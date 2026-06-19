La Ley del Cine supera su primer examen parlamentario tras rechazarse las enmiendas de PP y Vox

El proyecto de la nueva Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual ha superado su primer trámite en el Congreso de los Diputados después de que la Cámara rechazara las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos parlamentarios del Partido Popular y Vox.

La norma continúa su tramitación

Con esta votación, el texto impulsado por el Gobierno seguirá su recorrido parlamentario y entrará en la fase de debate y presentación de enmiendas parciales. El Ejecutivo defiende que la futura ley permitirá adaptar el marco normativo a los cambios experimentados por el sector audiovisual en los últimos años.

Entre los objetivos de la reforma figuran el fortalecimiento de la producción cinematográfica y audiovisual española, el impulso a la diversidad cultural y la adaptación de la legislación a las nuevas plataformas y formas de consumo de contenidos.

Críticas de la oposición

Los grupos que presentaron las enmiendas a la totalidad cuestionaron distintos aspectos del proyecto, argumentando que la norma requiere modificaciones de mayor alcance. Sin embargo, la mayoría parlamentaria respaldó la continuidad de la iniciativa legislativa.

El debate también puso de manifiesto las diferentes visiones sobre el papel de las ayudas públicas, la regulación del sector y las medidas destinadas a fomentar la producción audiovisual nacional.

Un sector pendiente de la reforma

La tramitación de la ley es seguida con atención por productores, distribuidores, exhibidores y profesionales de la industria audiovisual, que consideran la reforma una de las más relevantes de los últimos años para el sector.

Tras superar este primer obstáculo parlamentario, el proyecto continuará su recorrido en el Congreso antes de pasar al Senado para completar su proceso de aprobación.