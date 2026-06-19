Europa se divide sobre el acercamiento a Rusia tras los contactos diplomáticos de Costa con Moscú

Los líderes europeos mantienen posiciones divergentes sobre la conveniencia de abrir nuevos canales de diálogo con Rusia tras los recientes contactos diplomáticos mantenidos entre el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y las autoridades rusas.

Debate sobre la estrategia europea

Algunos gobiernos consideran que mantener vías de comunicación con Moscú puede contribuir a reducir tensiones y facilitar la búsqueda de soluciones diplomáticas a los conflictos abiertos en el continente. Otros, sin embargo, creen que cualquier acercamiento debe estar condicionado a avances concretos en cuestiones de seguridad y respeto al derecho internacional.

Las diferencias reflejan la complejidad de la relación entre la Unión Europea y Rusia, marcada en los últimos años por sanciones, desacuerdos políticos y tensiones geopolíticas.

Apoyo al diálogo, pero con cautela

Los partidarios de mantener contactos diplomáticos sostienen que el diálogo es una herramienta necesaria incluso en los momentos de mayor confrontación. En cambio, los gobiernos más críticos temen que una normalización prematura de las relaciones pueda interpretarse como una señal de debilidad o como una relajación de la presión política sobre Moscú.

Desde las instituciones europeas se insiste en que cualquier iniciativa diplomática debe desarrollarse de forma coordinada entre los Estados miembros y en línea con la política exterior común de la Unión.

Un debate abierto en la UE

La cuestión seguirá ocupando un lugar destacado en la agenda europea durante las próximas semanas. Mientras algunos países apuestan por explorar espacios de negociación, otros defienden mantener una postura firme hasta que se produzcan cambios significativos en las relaciones con Rusia.

El debate pone de manifiesto las distintas sensibilidades existentes dentro de la Unión Europea a la hora de abordar uno de los principales desafíos geopolíticos del continente.