España acumula 604 litros por metro cuadrado de lluvia desde octubre, un 12% por encima de la media

19 Jun 2026 por Redacción Irispress

España ha registrado una precipitación media acumulada de 604 litros por metro cuadrado desde el pasado 1 de octubre, fecha en la que comenzó el actual año hidrológico. La cifra representa un 12% más de lluvia respecto a los valores normales para este periodo, según los últimos datos meteorológicos.

Las precipitaciones alivian la situación hídrica

Las abundantes lluvias registradas durante otoño, invierno y primavera han contribuido a mejorar la situación de embalses, acuíferos y sistemas de abastecimiento en buena parte del país. Tras varios años marcados por la sequía en numerosas regiones, este incremento de las precipitaciones ha permitido recuperar parte de las reservas de agua.

No obstante, la distribución de las lluvias ha sido desigual. Mientras algunas cuencas hidrográficas han registrado valores claramente superiores a la media, otras zonas continúan presentando déficits hídricos y mantienen una situación de vigilancia.

Primavera especialmente lluviosa

Los episodios de precipitaciones intensas registrados durante los últimos meses han sido determinantes para elevar el balance pluviométrico nacional. Varias borrascas y situaciones de inestabilidad han dejado acumulados significativos en amplias áreas de la Península, contribuyendo a situar el año hidrológico por encima de los registros habituales.

Los expertos recuerdan que, aunque los datos son positivos, la gestión eficiente de los recursos hídricos sigue siendo fundamental ante la creciente variabilidad climática y la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos.

Pendientes del verano

La evolución de las temperaturas y las precipitaciones durante los próximos meses será clave para determinar cómo finaliza el año hidrológico. El verano suele ser un periodo de escasas lluvias en gran parte de España, por lo que las reservas acumuladas durante los meses húmedos serán determinantes para afrontar la época de mayor demanda de agua.