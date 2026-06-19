El Thyssen culmina la restauración de la ‘Venus y Cupido’ de Rubens

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza ha presentado la restauración de la obra Venus y Cupido, una intervención que ha permitido recuperar la unidad visual de una pintura que presentaba importantes alteraciones y daños acumulados con el paso del tiempo.

Una compleja intervención de conservación

Los trabajos han permitido corregir problemas derivados del envejecimiento de los materiales y de intervenciones anteriores, además de mejorar la lectura estética de la obra. Los especialistas han llevado a cabo un exhaustivo proceso de análisis técnico para conocer el estado de conservación del cuadro y actuar sobre las zonas más deterioradas.

La restauración ha sacado a la luz detalles compositivos y cromáticos que habían quedado ocultos por el desgaste y por tratamientos realizados en épocas anteriores.

Una obra clave de Rubens

La pintura, realizada por Peter Paul Rubens, es una de las piezas destacadas de la colección del museo madrileño. La escena representa a Venus y Cupido, dos figuras centrales de la mitología clásica que fueron recurrentes en la producción artística del maestro flamenco.

Los responsables del Thyssen destacan que la intervención permite apreciar con mayor claridad la calidad técnica de Rubens y la riqueza de matices de una obra especialmente relevante dentro de su producción.

Patrimonio recuperado para el público

Tras concluir el proceso de restauración, la pintura vuelve a exhibirse al público con una apariencia más cercana a la concebida originalmente por el artista. El museo considera que la intervención contribuye a la conservación a largo plazo de una de las obras más significativas de su colección y refuerza su labor de protección y difusión del patrimonio artístico.