El Gobierno vetará los ultraprocesados y las bebidas azucaradas en desayunos y meriendas escolares

El Gobierno prepara una nueva regulación para mejorar la alimentación en los centros educativos que excluirá los productos ultraprocesados y las bebidas con azúcares añadidos de los desayunos y meriendas que se ofrecen en los colegios.

Más alimentos frescos y saludables

La medida forma parte de la estrategia para fomentar hábitos alimentarios saludables entre la población infantil y combatir problemas como el sobrepeso y la obesidad. El objetivo es que los centros educativos prioricen productos frescos, frutas, verduras y opciones con un mejor perfil nutricional.

Las nuevas directrices afectarán tanto a los servicios de comedor como a las actividades complementarias en las que se suministren alimentos dentro del entorno escolar.

Mejorar la calidad nutricional

Desde el Ejecutivo se considera que los colegios desempeñan un papel fundamental en la educación alimentaria de niños y adolescentes. Por ello, la normativa pretende reducir la presencia de productos con altos contenidos en azúcares, grasas saturadas y sal.

La iniciativa también busca promover una alimentación más equilibrada y contribuir a la prevención de enfermedades asociadas a una dieta poco saludable.

Apoyo de expertos en salud pública

Diversas organizaciones sanitarias y expertos en nutrición llevan años reclamando medidas para limitar el consumo de ultraprocesados entre los menores. Los especialistas recuerdan que una alimentación adecuada durante la infancia tiene efectos positivos a largo plazo sobre la salud y el bienestar.

La futura regulación se enmarca en las políticas de promoción de estilos de vida saludables impulsadas por el Gobierno y afectará a miles de centros educativos de todo el país.