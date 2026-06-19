El Congreso pide ampliar la ayuda por cuidado de hijos enfermos más allá de los 26 años

El Congreso de los Diputados ha instado al Gobierno a mejorar la prestación destinada a progenitores que deben reducir o abandonar temporalmente su actividad laboral para cuidar a hijos con enfermedades graves. La iniciativa también plantea extender esta ayuda más allá de los 26 años de edad en determinados casos.

Apoyo a las familias con mayores necesidades de cuidado

La propuesta busca adaptar la normativa a la realidad de muchas familias cuyos hijos continúan necesitando atención constante una vez alcanzada la edad límite actualmente contemplada para acceder a estas prestaciones.

Los grupos que respaldaron la iniciativa consideran que determinadas enfermedades o situaciones de dependencia no desaparecen al cumplir una edad concreta, por lo que reclaman una mayor flexibilidad en el sistema de protección.

Mejoras en la cobertura

Además de ampliar la edad máxima, el Congreso ha solicitado revisar diversos aspectos de la prestación para facilitar su acceso y garantizar una cobertura adecuada a las familias afectadas. Entre las demandas figura la simplificación de trámites y la adaptación de los requisitos a las distintas realidades médicas y asistenciales.

Las asociaciones de pacientes y familiares llevan años reclamando cambios en esta ayuda, argumentando que muchas personas con enfermedades graves o discapacidades severas siguen requiriendo cuidados intensivos durante la vida adulta.

Una medida pendiente del Gobierno

La iniciativa aprobada tiene carácter de impulso político y no implica cambios automáticos en la legislación. Corresponderá ahora al Gobierno estudiar las medidas propuestas y valorar posibles modificaciones normativas para ampliar la protección a las familias cuidadoras.

Las organizaciones sociales han acogido positivamente el pronunciamiento del Congreso y confían en que se traduzca en reformas concretas que mejoren la calidad de vida de miles de familias en toda España.