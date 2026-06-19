Cruz Roja despliega su operativo de playas en 188 puntos del litoral español
Cruz Roja Española pondrá en marcha este domingo su dispositivo de playas para la temporada estival, con presencia en 188 puntos del litoral y de zonas de baño de todo el país. El operativo tiene como objetivo reforzar la seguridad de los bañistas y ofrecer asistencia ante posibles emergencias durante los meses de mayor afluencia.
Vigilancia, rescate y atención sanitaria
El despliegue contará con profesionales y voluntarios especializados en socorrismo, salvamento acuático y primeros auxilios. Entre sus funciones se encuentran la vigilancia de las zonas de baño, la atención sanitaria inmediata, las labores de rescate y la prevención de riesgos.
Además de intervenir en situaciones de emergencia, Cruz Roja desarrollará acciones informativas para fomentar conductas seguras en playas y espacios acuáticos.
Un dispositivo clave durante el verano
La organización recuerda la importancia de respetar las indicaciones de los socorristas, atender al significado de las banderas y extremar la precaución en jornadas de fuerte oleaje o corrientes.
El operativo de playas constituye uno de los mayores despliegues estacionales de Cruz Roja y presta servicio a millones de personas cada verano, contribuyendo a reducir riesgos y mejorar la respuesta ante incidentes en el litoral español.