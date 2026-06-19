Portada >> Actualidad >> Casi uno de cada cinco jóvenes ha experimentado sinhogarismo, según un estudio
Casi uno de cada cinco jóvenes ha experimentado sinhogarismo, según un estudio
19 Jun 2026 por Redacción Irispress
El 18,9% de los jóvenes afirma haber experimentado alguna situación de sinhogarismo, según un estudio que analiza la vulnerabilidad residencial y social de este colectivo. El dato refleja que la falta de vivienda estable no afecta únicamente a personas adultas en exclusión severa, sino también a jóvenes que atraviesan etapas de precariedad, ruptura familiar o dificultades económicas.
La aporofobia, una realidad visible
El informe también señala que el 50,8% de los jóvenes ha presenciado situaciones de aporofobia, es decir, rechazo o discriminación hacia personas en situación de pobreza. Esta cifra evidencia la presencia de actitudes discriminatorias en espacios cotidianos y la necesidad de reforzar la sensibilización social.
Los expertos advierten de que el sinhogarismo juvenil puede tener consecuencias graves sobre la salud mental, la formación, el empleo y las relaciones sociales. Por ello, reclaman políticas de prevención, acceso a vivienda asequible y programas de acompañamiento que permitan actuar antes de que estas situaciones se cronifiquen.