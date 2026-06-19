Casi uno de cada cinco jóvenes ha experimentado sinhogarismo, según un estudio

El 18,9% de los jóvenes afirma haber experimentado alguna situación de sinhogarismo, según un estudio que analiza la vulnerabilidad residencial y social de este colectivo. El dato refleja que la falta de vivienda estable no afecta únicamente a personas adultas en exclusión severa, sino también a jóvenes que atraviesan etapas de precariedad, ruptura familiar o dificultades económicas.

La aporofobia, una realidad visible

El informe también señala que el 50,8% de los jóvenes ha presenciado situaciones de aporofobia, es decir, rechazo o discriminación hacia personas en situación de pobreza. Esta cifra evidencia la presencia de actitudes discriminatorias en espacios cotidianos y la necesidad de reforzar la sensibilización social.

Los expertos advierten de que el sinhogarismo juvenil puede tener consecuencias graves sobre la salud mental, la formación, el empleo y las relaciones sociales. Por ello, reclaman políticas de prevención, acceso a vivienda asequible y programas de acompañamiento que permitan actuar antes de que estas situaciones se cronifiquen.