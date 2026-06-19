Cámaras térmicas revelan temperaturas extremas en colegios: hasta 60 grados en patios y 35 en las aulas

Las imágenes captadas por cámaras termográficas han puesto de manifiesto el impacto de las altas temperaturas en numerosos centros educativos españoles. Los registros muestran superficies de patios escolares que alcanzan los 60 grados en Sevilla y pupitres con temperaturas cercanas a los 35 grados en aulas de Madrid.

El calor dispara la preocupación en los centros educativos

Los datos han reabierto el debate sobre las condiciones térmicas en los colegios durante los meses de calor. Diversas organizaciones educativas y asociaciones de familias alertan de que las elevadas temperaturas dificultan el aprendizaje, afectan al bienestar del alumnado y pueden generar riesgos para la salud.

Las mediciones reflejan cómo determinadas superficies expuestas al sol alcanzan temperaturas muy superiores a las registradas por los termómetros convencionales, especialmente en patios con escasa sombra y abundancia de materiales como hormigón o asfalto.

Reclaman más sombra y adaptación climática

Expertos y colectivos educativos insisten en la necesidad de adaptar los centros escolares a las nuevas condiciones climáticas mediante la instalación de zonas de sombra, incremento de espacios verdes, mejoras en la ventilación y sistemas de climatización más eficientes.

En los últimos años, varias comunidades autónomas han impulsado programas para reducir el impacto del calor en los colegios, aunque las organizaciones consideran que todavía existen importantes carencias en numerosos centros.

Un desafío cada vez más frecuente

La sucesión de episodios de altas temperaturas durante los meses lectivos ha convertido el confort térmico en una de las principales preocupaciones de la comunidad educativa. Las imágenes termográficas muestran con claridad cómo el calor extremo afecta tanto a los espacios exteriores como a las aulas, en un contexto marcado por el aumento de las temperaturas asociado al cambio climático.