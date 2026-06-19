Aplazado el encuentro entre EEUU e Irán previsto en Suiza para avanzar en el acuerdo de paz

La reunión que Estados Unidos e Irán tenían previsto celebrar en Suiza para avanzar en la consolidación del reciente acuerdo provisional de paz ha sido aplazada, según han confirmado fuentes diplomáticas vinculadas al proceso de negociación.

Las conversaciones continuarán en una nueva fecha

El encuentro estaba llamado a ser uno de los primeros contactos presenciales de alto nivel tras el anuncio del alto el fuego y del acuerdo de desescalada alcanzado entre ambos países. Sin embargo, las partes han optado por posponer la cita mientras continúan los trabajos preparatorios y las consultas diplomáticas.

Por el momento no se han detallado los motivos concretos del aplazamiento ni la fecha en la que podría celebrarse la reunión.

El acuerdo sigue vigente

Pese al retraso del encuentro, las autoridades implicadas han insistido en que el acuerdo provisional anunciado recientemente permanece en vigor y que ambas partes mantienen su compromiso de seguir explorando una solución negociada a las cuestiones pendientes.

Entre los asuntos que deben abordarse figuran la seguridad regional, las sanciones económicas, la navegación por el estrecho de Ormuz y otros aspectos relacionados con la estabilidad en Oriente Próximo.

Cautela en la comunidad internacional

El aplazamiento ha sido recibido con prudencia por la comunidad internacional, que sigue de cerca la evolución de las relaciones entre Estados Unidos e Irán tras meses de elevada tensión.

Diversos gobiernos han reiterado la importancia de mantener abiertas las vías diplomáticas y de aprovechar la actual fase de desescalada para avanzar hacia un acuerdo más amplio y duradero.