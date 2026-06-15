Ocho comunidades, en aviso por tormentas y posible granizo en una jornada de descenso térmico

Un total de ocho comunidades autónomas se encuentran este martes bajo aviso amarillo por tormentas que podrían ir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento, en una jornada marcada por el descenso de las temperaturas en buena parte del país.

La inestabilidad gana terreno

La entrada de aire más fresco favorecerá la formación de tormentas en amplias zonas del interior peninsular, especialmente durante la tarde. Los fenómenos más intensos podrían registrarse de forma local, con precipitaciones fuertes en cortos periodos de tiempo y episodios de granizo.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución ante posibles incidencias relacionadas con las tormentas, especialmente en desplazamientos por carretera y actividades al aire libre.

Alivio tras varios días de calor

El episodio de inestabilidad traerá consigo un descenso de las temperaturas máximas en numerosas regiones, poniendo fin de forma temporal al ambiente caluroso que ha predominado en los últimos días.

A pesar de esta bajada térmica, algunas zonas del sur peninsular continuarán registrando valores elevados, aunque menos intensos que los alcanzados durante el reciente episodio de calor.

Vigilancia meteorológica

Los servicios meteorológicos mantienen el seguimiento de la evolución de las tormentas debido a su carácter irregular y a la posibilidad de que algunos núcleos alcancen intensidad significativa. La situación podría prolongarse durante las próximas jornadas en distintos puntos de la Península.