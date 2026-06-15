Los líderes europeos celebran el acuerdo entre EEUU e Irán y reclaman reabrir Ormuz sin restricciones

Los principales líderes europeos han acogido con satisfacción el acuerdo provisional de paz anunciado por Estados Unidos e Irán, al considerar que supone un paso importante hacia la desescalada de las tensiones en Oriente Próximo y una oportunidad para reforzar la estabilidad regional.

Llamamiento a garantizar la libre navegación

Los dirigentes europeos han subrayado la importancia de reabrir el estrecho de Ormuz sin restricciones, dada su relevancia estratégica para el comercio internacional y el transporte de energía. La vía marítima es una de las principales rutas utilizadas para la exportación de petróleo y gas hacia los mercados mundiales.

Las autoridades europeas consideran que la normalización del tráfico marítimo contribuirá a reducir la incertidumbre en los mercados energéticos y favorecerá la estabilidad económica global.

Respaldo a la vía diplomática

Los gobiernos europeos han destacado el papel de la diplomacia en la consecución del acuerdo y han animado a ambas partes a continuar las negociaciones para alcanzar un pacto definitivo. Asimismo, han insistido en la necesidad de consolidar el alto el fuego y evitar nuevas acciones que puedan reactivar el conflicto.

La Unión Europea ha reiterado su disposición a colaborar en los esfuerzos internacionales destinados a garantizar una paz duradera y a promover la seguridad en una región considerada clave para la estabilidad mundial.

Impacto económico y geopolítico

La noticia ha sido recibida con optimismo por los mercados financieros, que observan con atención la evolución de la situación en Oriente Próximo. Los expertos consideran que una reapertura plena del estrecho de Ormuz podría contribuir a estabilizar los precios de la energía y reducir las tensiones sobre las cadenas globales de suministro.

Los líderes europeos coinciden en que el acuerdo representa una oportunidad para abrir una nueva etapa de diálogo y cooperación en una de las zonas más sensibles del panorama internacional.