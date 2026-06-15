La Fundación ”la Caixa” destina más de 10,5 millones de euros a 331 proyectos de entidades sociales en Cataluña

15 Jun 2026 por Sergio Martínez

Impacto de la Convocatoria de Proyectos Sociales Cataluña 2025

La Fundación ”la Caixa” ha seleccionado 331 proyectos sociales en Cataluña dentro de su Convocatoria de Proyectos Sociales 2025, destinando más de 10,5 millones de euros para apoyar a personas en situación de vulnerabilidad. Gracias a esta iniciativa, se prevé atender a cerca de 122.000 beneficiarios en todo el territorio catalán.

Los proyectos financiados buscan impulsar la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida. Las actuaciones se distribuyen en tres grandes ámbitos: apoyo a personas mayores, atención a personas con discapacidad, enfermedad o trastorno mental, y acciones relacionadas con la pobreza y la inclusión social, que concentran la mayor parte de las iniciativas.

Además, muchas propuestas trabajan en áreas como la inserción laboral, el acceso a recursos residenciales temporales, la convivencia intercultural, la promoción de hábitos saludables, la prevención de adicciones, la inclusión digital y el uso de la cultura como herramienta de integración.

Una de las novedades de esta edición es que las entidades recibirán inicialmente el 90 % de la ayuda concedida, frente al 80 % de años anteriores, facilitando así el desarrollo de sus proyectos.

Impacto en el territorio

A la convocatoria se presentaron 916 iniciativas, de las cuales fueron seleccionadas 331. Estos proyectos contarán con la participación de 2.665 profesionales y 9.065 voluntarios, reforzando la atención a colectivos vulnerables.

La distribución territorial alcanza 73 municipios catalanes, con una importante presencia en Barcelona y otras localidades como Girona, Tarragona, Lleida, Badalona, Sabadell, Reus o Tortosa, garantizando una amplia cobertura social en toda Cataluña.

Un programa con más de 25 años de historia

Las convocatorias sociales de la Fundación ”la Caixa” acumulan más de 25 años de trayectoria apoyando al tercer sector. Entre 1999 y 2025 han impulsado 5.758 proyectos en Cataluña, beneficiando a más de 3 millones de personas mediante una inversión de 136,6 millones de euros. En toda España, la cifra alcanza cerca de 25.000 proyectos y más de 10,6 millones de beneficiarios.