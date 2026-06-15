La comunidad judía española destaca el mensaje universal de León XIV tras su visita a España

Representantes de la comunidad judía en España han valorado positivamente la visita del Papa León XIV y han subrayado el alcance de sus mensajes, afirmando que “su voz trasciende las fronteras de lo propio” y llega a personas de diferentes credos, culturas y sensibilidades.

Reconocimiento al diálogo y al entendimiento

Tras la conclusión del viaje papal, miembros de distintas organizaciones judías han destacado el tono de los discursos pronunciados por León XIV, especialmente aquellos centrados en la convivencia, el respeto mutuo y el diálogo entre comunidades religiosas.

Los representantes de la comunidad consideran que las intervenciones del Pontífice han contribuido a reforzar valores compartidos como la dignidad humana, la solidaridad y la búsqueda de la paz.

Valoración de una visita histórica

La visita del Papa ha generado una amplia repercusión en diferentes ámbitos sociales y religiosos. Desde la comunidad judía se ha puesto en valor la capacidad de León XIV para dirigirse a creyentes y no creyentes con mensajes que trascienden el ámbito estrictamente confesional.

Asimismo, han destacado la importancia de mantener espacios de encuentro y cooperación entre distintas tradiciones religiosas en un contexto internacional marcado por los conflictos y la polarización.

Un mensaje con proyección más allá de la Iglesia

Las organizaciones judías consultadas coinciden en que algunas de las reflexiones planteadas durante la visita tienen una dimensión universal y pueden servir de referencia para promover el entendimiento entre culturas y religiones.

La valoración se suma a las numerosas reacciones positivas que ha suscitado el viaje de León XIV por España, donde ha participado en encuentros institucionales, religiosos y sociales ante miles de personas.