España es el tercer país de la UE en solicitudes de asilo, pero está entre los que menos protección conceden

España se ha consolidado como el tercer país de la Unión Europea con mayor número de solicitudes de asilo recibidas, aunque continúa situándose entre los Estados miembros que conceden protección internacional en menor proporción. Según los datos conocidos, la tasa de reconocimiento se sitúa en el 11,2%, muy por debajo de la media europea, que alcanza el 35%.

Muchas solicitudes, pocas resoluciones favorables

El elevado volumen de peticiones refleja el papel de España como uno de los principales destinos para personas que buscan protección internacional. Sin embargo, el porcentaje de solicitudes que terminan con una resolución favorable es significativamente inferior al registrado en la mayoría de los países comunitarios.

Las diferencias responden a factores como el perfil de los solicitantes, los criterios de evaluación aplicados por cada país y la situación específica de los países de origen de quienes solicitan asilo.

Debate sobre el sistema de protección internacional

Organizaciones especializadas en migración y refugio consideran que estos datos ponen de manifiesto la necesidad de analizar el funcionamiento del sistema español de protección internacional. Algunas entidades reclaman una mayor agilización de los procedimientos y una revisión de los criterios de reconocimiento.

Por su parte, las autoridades recuerdan que las solicitudes son evaluadas individualmente conforme a la legislación nacional y europea, atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso.

Un reto para la política migratoria europea

La gestión del asilo continúa siendo uno de los principales desafíos para la Unión Europea. El incremento de desplazamientos internacionales por conflictos, persecuciones y crisis humanitarias mantiene la presión sobre los sistemas de acogida y protección de los Estados miembros, que siguen buscando fórmulas para armonizar sus políticas y garantizar una respuesta coordinada.