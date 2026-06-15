EEUU e Irán anuncian un acuerdo provisional de paz para poner fin al conflicto

15 Jun 2026 por Redacción Irispress

Estados Unidos e Irán han anunciado un acuerdo provisional de paz que contempla el cese inmediato de las hostilidades y abre la puerta al fin del conflicto que ambos países mantienen desde hace más de tres meses. El pacto será formalizado el próximo 19 de junio en Suiza, según han confirmado las partes y los mediadores internacionales.

Alto el fuego y reapertura del estrecho de Ormuz

El acuerdo incluye el cese permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano, así como la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo. Estados Unidos ha anunciado además el levantamiento del bloqueo naval impuesto en la zona, mientras que Irán ha confirmado su adhesión al pacto.

Mediación internacional

La negociación ha contado con la mediación de Pakistán y el apoyo de Qatar, Arabia Saudí y Turquía. Las conversaciones continuarán durante los próximos 60 días para abordar cuestiones pendientes, entre ellas el programa nuclear iraní, el levantamiento de sanciones y otros aspectos de seguridad regional.

Impacto económico inmediato

Los mercados reaccionaron positivamente al anuncio. El precio del petróleo cayó con fuerza tras conocerse la noticia y las bolsas internacionales registraron avances ante la perspectiva de una mayor estabilidad en Oriente Próximo y la normalización del tráfico marítimo por Ormuz.

Aunque el acuerdo supone un importante paso hacia la desescalada, todavía quedan aspectos clave por resolver antes de alcanzar un tratado definitivo que garantice una paz duradera entre ambos países.