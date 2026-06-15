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Crece la lista de espera de la dependencia mientras fallece una persona cada 16 minutos sin prestación
15 Jun 2026 por Redacción Irispress
La lista de espera del sistema de dependencia ha aumentado en 7.293 personas en lo que va de año, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. En total, 265.503 personas siguen pendientes de recibir una prestación o de ser valoradas para acceder al sistema.
Retrasos con consecuencias graves
La entidad alerta de que, entre enero y mayo, 13.503 personas fallecieron mientras esperaban algún trámite o ayuda vinculada a la dependencia. De ellas, 6.940 aguardaban una valoración y 6.563 ya tenían reconocido el derecho, pero no habían recibido aún la prestación o el servicio correspondiente.
Los gerentes de servicios sociales advierten de que la falta de financiación y la burocracia están ralentizando el sistema. Reclaman más recursos, mayor transparencia en los datos y medidas urgentes para reducir unas listas de espera que afectan directamente a personas mayores, con discapacidad y familias cuidadoras.