CERMI reclama una ley que obligue a garantizar la accesibilidad en bancos y servicios financieros

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido que la accesibilidad en oficinas bancarias, páginas web, aplicaciones móviles y formularios de las entidades financieras sea obligatoria por ley, con el objetivo de garantizar la igualdad de acceso a los servicios financieros.

Acceso sin barreras para todos los usuarios

La organización considera que todavía existen numerosas dificultades para que las personas con discapacidad puedan realizar gestiones bancarias de forma autónoma y en igualdad de condiciones. Entre las barreras detectadas figuran problemas de accesibilidad física en oficinas, plataformas digitales poco adaptadas y documentación difícil de comprender o utilizar.

CERMI sostiene que la transformación digital del sector financiero debe ir acompañada de medidas que aseguren que ningún usuario quede excluido por razones de discapacidad.

Petición de una regulación específica

La entidad propone que la normativa establezca obligaciones claras para las entidades financieras en materia de accesibilidad universal, tanto en los canales presenciales como en los digitales. Además, reclama mecanismos de supervisión que permitan verificar el cumplimiento efectivo de estos requisitos.

Según la organización, garantizar servicios accesibles no solo beneficia a las personas con discapacidad, sino también a personas mayores y a otros colectivos que pueden encontrar dificultades para interactuar con determinados sistemas tecnológicos.

Inclusión financiera como objetivo

CERMI recuerda que el acceso a servicios bancarios es esencial para la participación plena en la vida económica y social. Por ello, considera necesario reforzar el marco legal para asegurar que todas las personas puedan utilizar productos y servicios financieros de forma segura, independiente y sin barreras.