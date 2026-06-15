CEOMA alerta del silencio ante el maltrato a mujeres mayores dependientes

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha advertido del “silencio” que rodea muchas situaciones de maltrato hacia mujeres mayores dependientes, un problema que, según la entidad, continúa demasiado oculto en el ámbito familiar, social e institucional.

Un colectivo especialmente vulnerable

La organización señala que la dependencia, la edad avanzada y, en muchos casos, el aislamiento aumentan el riesgo de sufrir abusos físicos, psicológicos, económicos o negligencias en los cuidados. CEOMA insiste en que muchas víctimas no denuncian por miedo, vergüenza, dependencia emocional o falta de apoyos.

Ante esta situación, la entidad reclama medidas preventivas, más formación para profesionales y una mayor coordinación entre servicios sociales, sanitarios y cuerpos de seguridad. También pide campañas de sensibilización que ayuden a detectar señales de alerta y a romper el silencio que rodea este tipo de violencia.