Arranca la séptima campaña «Ningún hogar sin alimentos» impulsada por la Fundación ”la Caixa” y CaixaBank

15 Jun 2026 por Sergio Martínez

Ningún hogar sin alimentos

La Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), junto con la Fundación ”la Caixa” y CaixaBank, impulsa una nueva edición de la campaña solidaria «Ningún hogar sin alimentos», cuyo objetivo es garantizar una alimentación adecuada a miles de familias en situación de vulnerabilidad. Desde su puesta en marcha en 2020, la iniciativa ha logrado recaudar más de 13 millones de euros y distribuir más de 12.500 toneladas de alimentos básicos en toda España.

Actualmente, cerca de 10 millones de personas en el país se encuentran en riesgo de pobreza, una situación que dificulta cubrir necesidades esenciales como la alimentación, la vivienda o la educación. Muchas familias deben elegir entre pagar suministros básicos o acceder a una cesta alimentaria equilibrada.

Ante esta realidad, la campaña vuelve a movilizar a ciudadanos, empresas e instituciones para reforzar la labor de los Bancos de Alimentos. Como muestra de su compromiso, la Fundación ”la Caixa” realiza una aportación inicial de un millón de euros, contribuyendo a ampliar el alcance de la iniciativa.

En la edición anterior se recaudaron alrededor de 2,1 millones de euros, equivalentes a casi 1.400 toneladas de alimentos, que fueron distribuidos a través de los 53 Bancos de Alimentos integrados en FESBAL y de miles de entidades sociales colaboradoras.

La campaña se ha consolidado como una de las acciones solidarias más importantes del país, permitiendo atender a miles de hogares que atraviesan dificultades económicas y ayudando a combatir la pobreza alimentaria.

El papel de las personas voluntarias, imprescindible

La labor de los voluntarios resulta fundamental para el funcionamiento de los Bancos de Alimentos. Más de 3.300 personas colaboran en la organización, clasificación y distribución de productos para que lleguen a quienes más los necesitan.

Además, las donaciones económicas permiten adquirir alimentos específicos y completar cestas equilibradas adaptadas a las necesidades reales de las familias beneficiarias.

La séptima edición de «Ningún hogar sin alimentos» invita nuevamente a la sociedad a participar y demostrar que la solidaridad colectiva puede mejorar la vida de miles de personas en toda España.