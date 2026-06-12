Trump proclama el fin de la guerra con Irán

12 Jun 2026 por Redacción Irispress

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que ha logrado “poner fin” a la guerra con Irán, después de los recientes contactos diplomáticos y de la reducción de las hostilidades entre ambos países.

Washington destaca una desescalada del conflicto

Trump sostuvo que las negociaciones y las acciones adoptadas por su administración han permitido frenar una escalada que amenazaba con ampliar la inestabilidad en Oriente Próximo. El mandatario presentó la situación como un éxito de la estrategia estadounidense en la región.

No obstante, las autoridades iraníes no han confirmado públicamente las declaraciones en los mismos términos, mientras continúan las evaluaciones sobre el alcance de los acuerdos y compromisos alcanzados entre las partes.

La comunidad internacional sigue atenta

Las palabras del presidente estadounidense llegan en un contexto de elevada tensión regional tras semanas de enfrentamientos, ataques y amenazas cruzadas. Diversos gobiernos y organismos internacionales han acogido con cautela las noticias sobre una posible desescalada, subrayando la importancia de consolidar el diálogo y evitar nuevos episodios de violencia.

La evolución de las relaciones entre Washington y Teherán seguirá siendo uno de los principales focos de atención de la política internacional en las próximas semanas.