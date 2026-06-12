Siete de cada diez familias desean que sus hijos vayan a la universidad para acceder a mejores oportunidades laborales

El 70% de las familias españolas considera que cursar estudios universitarios ofrece más posibilidades de conseguir un buen empleo, según un estudio de la FAD Juventud. La formación superior sigue siendo percibida como una de las principales vías para mejorar las perspectivas profesionales de los jóvenes.

La educación, una apuesta de futuro

El informe refleja que la mayoría de los padres y madres asocian la obtención de un título universitario con una mayor estabilidad laboral, mejores salarios y más oportunidades de desarrollo profesional. No obstante, también pone de manifiesto una creciente valoración de otras alternativas formativas, como la Formación Profesional.

Las familias consideran que la preparación académica continúa siendo un factor clave para afrontar un mercado laboral cada vez más competitivo y especializado.

Preocupación por el empleo juvenil

El estudio también recoge la preocupación existente por las dificultades que encuentran muchos jóvenes para incorporarse al mercado laboral. Factores como la temporalidad, la precariedad o el acceso a empleos cualificados influyen en la percepción de que una mayor formación puede facilitar la inserción profesional.

Los resultados muestran que la educación sigue ocupando un lugar prioritario entre las aspiraciones de las familias españolas para el futuro de sus hijos.