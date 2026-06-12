Muere el pintor británico David Hockney a los 88 años

El artista británico David Hockney ha fallecido a los 88 años. Considerado uno de los creadores más influyentes del arte contemporáneo, Hockney deja una trayectoria marcada por la innovación, la experimentación y una obra reconocida internacionalmente.

Una referencia del arte de los siglos XX y XXI

Nacido en el Reino Unido, David Hockney destacó por sus pinturas, dibujos, grabados y trabajos realizados con nuevas tecnologías. Su estilo colorista y su capacidad para reinventarse lo convirtieron en una de las figuras más reconocibles del panorama artístico internacional.

Entre sus obras más célebres figuran escenas de piscinas californianas, retratos y paisajes que contribuyeron a definir parte del imaginario visual del arte contemporáneo. Su trabajo está presente en algunos de los museos y colecciones más importantes del mundo.

Legado artístico internacional

A lo largo de su carrera recibió numerosos reconocimientos y protagonizó exposiciones de gran relevancia en Europa, Estados Unidos y otros países. Su influencia trascendió el ámbito de la pintura, inspirando a generaciones de artistas y consolidándolo como una de las voces más importantes del arte moderno.

La muerte de David Hockney supone la desaparición de una de las figuras más destacadas de la creación artística internacional de las últimas décadas.