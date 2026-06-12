León XIV y Bad Bunny coinciden en el Museo de Cera de Madrid, que eleva sus visitas un 30%

12 Jun 2026 por Redacción Irispress

Las figuras de cera del Papa León XIV y del artista Bad Bunny se han convertido en dos de los principales atractivos del Museo de Cera de Madrid, que ha registrado un aumento del 30% en el número de visitantes.

Nuevos reclamos para el público

La incorporación de personajes de gran relevancia mediática ha despertado un notable interés entre turistas y residentes. Según el museo, la presencia de figuras vinculadas tanto al ámbito religioso como al cultural y musical ha contribuido a atraer a públicos muy diversos.

La reciente visita del Papa a España y la popularidad internacional de Bad Bunny han reforzado el atractivo de estas reproducciones, que figuran entre las más fotografiadas por los visitantes.

Impulso a las cifras de asistencia

El incremento de visitantes confirma el buen momento que atraviesa el museo, que continúa renovando su colección con personalidades de actualidad. La dirección destaca que la combinación de figuras históricas, políticas, deportivas y culturales sigue siendo uno de los principales elementos de interés para quienes recorren sus instalaciones.