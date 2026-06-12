La ONU alerta de un récord de violencia de colonos en Cisjordania durante 2026

Naciones Unidas ha advertido de que la violencia ejercida por colonos israelíes en Cisjordania ha alcanzado niveles sin precedentes en lo que va de 2026. El organismo internacional muestra su preocupación por el aumento de incidentes que afectan a comunidades palestinas y por el deterioro de la situación sobre el terreno.

Incremento de ataques y tensiones

Según la ONU, los incidentes registrados incluyen agresiones contra personas, daños a viviendas, vehículos, explotaciones agrícolas e infraestructuras. La organización considera que esta escalada contribuye a aumentar la inseguridad y la tensión en una región ya marcada por el conflicto.

Los responsables de Naciones Unidas han reiterado la necesidad de garantizar la protección de la población civil y de exigir responsabilidades por los actos de violencia, independientemente de quién los cometa.

Preocupación por la estabilidad de la región

La advertencia se produce en un contexto de creciente tensión en los territorios palestinos y de intensificación de los enfrentamientos en distintos puntos de Oriente Próximo. La ONU insiste en que la reducción de la violencia y el respeto del derecho internacional son elementos esenciales para avanzar hacia una solución pacífica y duradera del conflicto.