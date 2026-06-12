España deja de conceder y renovar residencias por razones humanitarias

España ha dejado de conceder y renovar autorizaciones de residencia por razones humanitarias desde este martes, una medida que afectará principalmente a ciudadanos de Venezuela, colectivo que concentraba la mayor parte de estos permisos en los últimos años.

Cambio en la política migratoria

La modificación supone el fin de una vía de protección que permitía a determinadas personas permanecer legalmente en España por circunstancias humanitarias excepcionales. La medida forma parte de los cambios introducidos en la normativa de extranjería y en los mecanismos de protección internacional.

Las personas que ya disponen de otros permisos de residencia o que pueden acogerse a diferentes figuras jurídicas deberán estudiar las alternativas previstas por la legislación vigente para regularizar su situación administrativa.

Impacto en la comunidad venezolana

Los ciudadanos venezolanos han sido los principales beneficiarios de este tipo de autorizaciones desde que España comenzó a aplicarlas de forma generalizada ante la situación política, económica y social de su país. El cambio afecta especialmente a quienes tenían previsto solicitar o renovar este permiso a partir de ahora.

Las organizaciones de apoyo a migrantes y los expertos en extranjería siguen analizando el alcance de la medida y sus posibles consecuencias para miles de personas residentes en España.