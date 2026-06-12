El Papa pide un mundo «sin murallas» y reclama a las mafias que cesen el tráfico de migrantes

El Papa León XIV ha defendido la construcción de un mundo “sin murallas” y ha lanzado un llamamiento directo a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas para que pongan fin a esta actividad. “Deténganse”, reclamó el Pontífice durante uno de los actos de su visita a España.

Mensaje en favor de los migrantes

León XIV insistió en la necesidad de proteger la dignidad y los derechos de las personas migrantes, especialmente de quienes se ven obligados a abandonar sus hogares por conflictos, persecuciones o situaciones de pobreza extrema. El Papa subrayó que ningún ser humano debe ser tratado como una mercancía.

Durante su intervención, también denunció el sufrimiento que provocan las redes de tráfico de personas y alertó sobre los riesgos que afrontan miles de migrantes en rutas terrestres y marítimas alrededor del mundo.

Llamamiento a la solidaridad

El Pontífice animó a gobiernos, instituciones y ciudadanos a trabajar por una sociedad más acogedora y solidaria, basada en el respeto a la dignidad humana y la cooperación entre pueblos. Su discurso incluyó referencias a la necesidad de reforzar las vías legales y seguras de migración y de combatir las causas que obligan a millones de personas a desplazarse de sus países de origen.

Las palabras de León XIV fueron recibidas con aplausos por los asistentes y se suman a los mensajes que ha venido pronunciando durante su visita sobre la paz, la justicia social y la defensa de los colectivos más vulnerables.