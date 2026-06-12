El fin de semana llegará con calor veraniego, máximas de 38ºC y riesgo de tormentas

12 Jun 2026 por Redacción Irispress

España afrontará un fin de semana marcado por temperaturas propias del verano, con valores que superarán los 38 grados en varias zonas del sur peninsular. Al mismo tiempo, la inestabilidad atmosférica favorecerá la aparición de tormentas en áreas del interior.

Calor intenso en amplias zonas del país

Las temperaturas experimentarán un ascenso generalizado, especialmente en regiones del sur y del interior, donde los termómetros alcanzarán valores muy elevados para esta época del año. Las horas centrales del día serán las más exigentes, con sensación de calor intensa en numerosos puntos.

Tormentas en el interior peninsular

Junto al calor, se espera el desarrollo de tormentas durante las tardes en áreas montañosas y del interior peninsular. Algunas de ellas podrían ir acompañadas de aparato eléctrico, rachas fuertes de viento y precipitaciones localmente intensas.

Los expertos recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y seguir la evolución de las previsiones meteorológicas, especialmente en las zonas donde puedan registrarse fenómenos tormentosos.