CSIF reclama más recursos para salud mental en las cárceles de Castilla y León tras una agresión a funcionarios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado un refuerzo urgente de los recursos destinados a la atención de la salud mental en los centros penitenciarios de Castilla y León tras la agresión sufrida por cuatro funcionarios de prisiones en uno de estos establecimientos.

El sindicato denuncia una situación preocupante

Según CSIF, el incidente vuelve a poner de manifiesto las dificultades que afrontan los trabajadores penitenciarios para gestionar situaciones protagonizadas por internos con trastornos de salud mental. La organización sindical considera que el aumento de este tipo de casos exige una respuesta específica por parte de la Administración.

El sindicato sostiene que los funcionarios trabajan en muchas ocasiones con recursos insuficientes para atender adecuadamente a una población reclusa que presenta una creciente incidencia de problemas psiquiátricos y psicológicos.

Más personal especializado y mejores medios

Entre las medidas reclamadas, CSIF solicita la incorporación de más profesionales especializados en salud mental, un refuerzo de las plantillas penitenciarias y una mayor formación para afrontar situaciones de riesgo dentro de los centros.

La organización también insiste en la necesidad de mejorar los protocolos de prevención y actuación ante incidentes violentos, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los propios internos.

Preocupación por la seguridad en prisión

Tras la agresión a los cuatro funcionarios, el sindicato ha reiterado la importancia de adoptar medidas que permitan reducir los riesgos en el entorno penitenciario. CSIF considera que la atención adecuada a los problemas de salud mental es una herramienta fundamental para prevenir conflictos y mejorar la convivencia dentro de las cárceles.

La organización ha trasladado sus reivindicaciones a las autoridades competentes y reclama actuaciones urgentes para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.