Condenado a 60 años de prisión por sustraer fotos íntimas de clientes mientras reparaba ordenadores en Ibiza

12 Jun 2026 por Redacción Irispress

Un hombre ha sido condenado a 60 años de prisión por acceder y apropiarse de fotografías y vídeos de carácter íntimo almacenados en los ordenadores de personas que acudían a él para reparar sus equipos en Ibiza.

Aprovechaba las reparaciones para acceder a archivos privados

La sentencia considera probado que el acusado utilizó su trabajo como técnico informático para acceder sin autorización a contenido privado de numerosos clientes. Durante las reparaciones, copiaba imágenes y vídeos personales que posteriormente almacenaba de forma ilícita.

La investigación se inició tras las denuncias de varias víctimas que detectaron accesos indebidos a sus archivos personales. Los agentes recopilaron pruebas que permitieron acreditar la existencia de un elevado número de afectados.

Delitos contra la intimidad

El tribunal ha considerado que los hechos constituyen graves delitos contra la intimidad y la privacidad de las víctimas. La resolución destaca el abuso de confianza cometido por el condenado, que se aprovechó de su posición profesional para acceder a información extremadamente sensible.

Además de la pena de prisión, la sentencia contempla indemnizaciones para las personas afectadas y otras medidas derivadas de los daños causados. La resolución aún puede ser recurrida ante instancias superiores.