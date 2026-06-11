Viento, oleaje y calor extremo activan avisos en Andalucía, Baleares y Extremadura

Las comunidades de Andalucía, Islas Baleares y Extremadura permanecen este martes bajo aviso meteorológico por fenómenos adversos que incluyen rachas de viento superiores a los 70 kilómetros por hora, fuerte oleaje y temperaturas que podrían superar los 38 grados.

Jornada marcada por el calor y el viento

Las altas temperaturas volverán a afectar especialmente al sur y al oeste peninsular, mientras que el viento y el estado de la mar obligarán a extremar la precaución en zonas costeras. Las previsiones apuntan a condiciones meteorológicas exigentes en varias áreas durante gran parte de la jornada.

Los servicios de emergencia recomiendan evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día, mantenerse hidratado y prestar atención a las alertas meteorológicas. También aconsejan precaución en actividades náuticas y en desplazamientos por zonas expuestas a fuertes rachas de viento.