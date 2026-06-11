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Más de 450 expertos analizan en Gijón los retos ambientales del futuro
11 Jun 2026 por Redacción Irispress
La ciudad de Gijón acoge la 68ª edición del Simposio de la Asociación Internacional para la Ciencia de la Vegetación (IAVS), un encuentro que reúne a más de 450 especialistas de distintos países para debatir sobre los principales desafíos ambientales y ecológicos del planeta.
La ciencia de la vegetación, protagonista
Durante el congreso, investigadores, científicos y profesionales del ámbito ambiental abordarán cuestiones relacionadas con la biodiversidad, el cambio climático, la conservación de ecosistemas y la gestión sostenible de los recursos naturales. El objetivo es compartir conocimientos y avanzar en soluciones basadas en la evidencia científica.
El encuentro convierte a Gijón en un punto de referencia internacional para la investigación ambiental, favoreciendo además la colaboración entre expertos de diferentes disciplinas y procedencias.
Debate sobre el futuro de los ecosistemas
Las sesiones del simposio permitirán analizar el impacto de las actividades humanas sobre la naturaleza y las estrategias necesarias para proteger los ecosistemas en un contexto de creciente presión ambiental. Los participantes también estudiarán nuevas herramientas para la conservación y restauración de hábitats naturales.
La cita refuerza el papel de la investigación científica como elemento clave para afrontar los desafíos medioambientales de las próximas décadas.