León XIV llega a Canarias en una nueva etapa de su visita a España

El Papa León XIV ha aterrizado este lunes en Canarias, donde desarrollará una intensa agenda de actos religiosos e institucionales como parte de su visita oficial a España.

Recibimiento oficial y agenda prevista

A su llegada, el Pontífice ha sido recibido por autoridades civiles, representantes eclesiásticos y numerosos fieles que se han congregado para darle la bienvenida. Durante su estancia en el archipiélago participará en encuentros con diferentes colectivos y pronunciará varios discursos.

La visita a Canarias constituye una de las etapas más destacadas del viaje papal, que está recorriendo distintos puntos del país y congregando a miles de personas en cada uno de sus actos.

Expectación entre los fieles

La presencia de León XIV ha despertado una gran expectación en las islas, donde se han reforzado los dispositivos de seguridad y organización para garantizar el desarrollo de los eventos previstos. Se espera una amplia participación ciudadana en las celebraciones y encuentros programados durante su estancia.