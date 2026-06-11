Las ayudas para formar a futuros profesores universitarios simplificarán sus trámites en 2026

El Ministerio de Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha anunciado que la convocatoria de ayudas para la Formación de Profesorado Universitario (FPU) de 2026 incorporará medidas destinadas a simplificar los procedimientos administrativos y agilizar la gestión de las solicitudes.

Menos burocracia y mayor agilidad

La reforma busca facilitar el acceso a estas ayudas predoctorales, consideradas una de las principales vías de incorporación de jóvenes investigadores a la carrera académica. Entre los objetivos figura la reducción de cargas administrativas y la mejora de los procesos de evaluación y resolución.

Las ayudas FPU están destinadas a financiar la realización de tesis doctorales y la formación investigadora de futuros docentes universitarios, contribuyendo al relevo generacional en el sistema universitario y científico español.

Impulso a la carrera investigadora

Desde el Ministerio destacan que la simplificación de los trámites permitirá hacer más eficiente la convocatoria y mejorar la experiencia de los solicitantes. La medida forma parte de las iniciativas dirigidas a reforzar la investigación, la innovación y la captación de talento en las universidades españolas.