La Feria del Libro cancela un acto sobre el Sáhara por considerar que no garantizaba la neutralidad

La organización de la Feria del Libro ha decidido retirar de su programación un acto relacionado con el Sáhara Occidental al considerar que su planteamiento no cumplía con los principios de neutralidad exigidos por el evento. La polémica surgió después de que se interpretara que la actividad asumía la soberanía de Marruecos sobre el territorio saharaui.

Debate sobre el enfoque del evento

La decisión se produjo tras las críticas recibidas por parte de colectivos y participantes que cuestionaron el contenido y el enfoque de la actividad. Los organizadores han explicado que la cancelación responde a la necesidad de preservar la pluralidad y evitar posicionamientos que puedan generar controversia en un espacio cultural de carácter abierto.

El estatus del Sáhara Occidental continúa siendo objeto de disputa internacional y constituye una de las cuestiones más sensibles de la política exterior en el norte de África. La retirada del acto ha reabierto el debate sobre el tratamiento de asuntos geopolíticos en eventos culturales y públicos.

Compromiso con la diversidad de opiniones

Desde la organización se ha insistido en que la Feria del Libro debe garantizar un espacio de encuentro basado en el respeto a la diversidad de opiniones y sensibilidades. La programación continuará desarrollándose con normalidad mientras prosigue el debate generado por esta decisión.