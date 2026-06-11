Julian Barnes, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026

El escritor británico Julian Barnes ha sido distinguido con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026, uno de los galardones culturales más prestigiosos del ámbito internacional. El jurado ha reconocido su destacada trayectoria literaria y su contribución a la narrativa contemporánea.

Una de las voces más influyentes de la literatura actual

Autor de novelas, ensayos y relatos, Julian Barnes es considerado una de las figuras más relevantes de las letras en lengua inglesa. Su obra se caracteriza por la profundidad psicológica de sus personajes, la reflexión sobre la memoria, el paso del tiempo y la condición humana.

A lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos internacionales y ha logrado una amplia repercusión entre lectores y críticos. Entre sus títulos más conocidos se encuentra El sentido de un final, obra con la que obtuvo el prestigioso Premio Booker.

Reconocimiento a una trayectoria literaria

Con este galardón, la Fundación Princesa de Asturias distingue una carrera marcada por la calidad literaria y la capacidad de explorar algunos de los grandes temas universales. El premio será entregado durante la tradicional ceremonia que se celebra cada año en la ciudad de Oviedo.