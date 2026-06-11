Investigan un incendio en un petrolero tras un incidente frente a Omán

Un petrolero ha registrado un incendio en su sala de máquinas después de verse implicado en un «incidente» ocurrido frente a las costas de Omán. Las autoridades marítimas y los equipos de emergencia han activado los protocolos de seguridad para controlar la situación y garantizar la protección de la tripulación.

La tripulación logra contener la emergencia

Según las primeras informaciones, el fuego se originó en la zona de máquinas del buque tras el incidente, cuyas circunstancias aún no han sido aclaradas. Los sistemas de emergencia y la actuación de la tripulación permitieron iniciar las labores de extinción y evitar que las llamas se propagaran a otras áreas de la embarcación.

Por el momento no se ha informado de víctimas mortales, aunque continúan las inspecciones para evaluar posibles daños y determinar las causas exactas del suceso.

Investigación en una zona estratégica

El incidente se produce en una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo, próxima al estrecho de Ormuz. Las autoridades competentes han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si el incendio estuvo relacionado con una avería, una colisión o algún otro factor externo.

El episodio ha vuelto a poner el foco sobre la seguridad de la navegación en una región especialmente sensible para el comercio energético internacional.