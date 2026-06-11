EEUU da por concluida su última ofensiva sobre Irán, que deja al menos dos heridos

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han dado por finalizada su última oleada de ataques contra objetivos en Irán. Según las primeras informaciones difundidas por las autoridades iraníes, la ofensiva ha dejado al menos dos personas heridas.

Fin de una operación militar de alta tensión

Los ataques forman parte de la escalada de enfrentamientos registrada en los últimos días entre Washington y Teherán. Aunque las autoridades estadounidenses han señalado que la operación ha concluido, no han trascendido detalles completos sobre los objetivos alcanzados ni sobre el alcance de los daños causados.

Por su parte, Irán ha denunciado la acción militar y ha activado los protocolos de emergencia en las zonas afectadas. Los equipos de rescate y las autoridades locales continúan evaluando las consecuencias de los bombardeos.

Preocupación internacional

La nueva ofensiva ha aumentado la preocupación de la comunidad internacional ante el riesgo de una mayor escalada en Oriente Próximo. Diversos países y organizaciones internacionales han reiterado sus llamamientos a la contención y al diálogo para evitar que la crisis derive en un conflicto de mayores dimensiones.