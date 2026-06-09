Trump ve próximas las negociaciones con Irán y apunta a un acuerdo en pocos días

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que las conversaciones con Irán se encuentran “en la recta final” y ha planteado la posibilidad de alcanzar un acuerdo en “dos o tres días” si las negociaciones avanzan según lo previsto.

Optimismo sobre el desenlace de las conversaciones

Trump se ha mostrado confiado en que ambas partes puedan acercar posiciones en cuestiones clave que han centrado las negociaciones. Aunque no ha ofrecido detalles concretos sobre el contenido del posible pacto, ha destacado los progresos realizados durante los últimos contactos diplomáticos.

Las declaraciones llegan en un contexto de elevada tensión entre Washington y Teherán, marcado por enfrentamientos indirectos y desacuerdos sobre seguridad regional y otros asuntos estratégicos. La comunidad internacional sigue con atención la evolución de las conversaciones ante el posible impacto que un acuerdo podría tener en la estabilidad de Oriente Próximo.