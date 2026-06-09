Mayo de 2026 sorprendió con temperaturas extremas en distintos puntos del país

9 Jun 2026 por Redacción Irispress

Mayo de 2026 ha sido un mes marcado por fuertes contrastes térmicos en España, con registros que oscilaron entre una mínima de -8,6ºC y una máxima de 41,1ºC. Estos valores reflejan la gran variabilidad meteorológica registrada durante el mes, con episodios de frío puntual y jornadas de calor extremo.

Frío intenso y calor récord en el mismo mes

La mínima más baja evidencia la presencia de noches muy frías en zonas concretas, mientras que la máxima de 41,1ºC confirma la llegada de episodios de calor impropios para esta época del año. Esta amplitud térmica muestra un comportamiento atmosférico especialmente irregular.

Los expertos señalan que este tipo de contrastes son cada vez más frecuentes en un contexto de mayor variabilidad climática. Mayo deja así un balance meteorológico desigual, con alternancia de temperaturas anómalas, inestabilidad y periodos de calor intenso.