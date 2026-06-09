Los estudiantes internacionales aportan más de 8.300 millones de euros a la economía española

Los estudiantes internacionales generan un impacto económico superior a los 8.300 millones de euros anuales en España, según un estudio sobre la contribución de la movilidad académica internacional. El informe destaca que la llegada de alumnos extranjeros se ha convertido en un importante motor económico para universidades, ciudades y sectores vinculados a los servicios.

Un impulso para la actividad económica

La aportación económica procede del gasto realizado por los estudiantes durante su estancia en España, incluyendo alojamiento, alimentación, transporte, ocio, material académico y otros servicios. Además, el estudio subraya que este impacto se extiende también a familiares y visitantes que se desplazan al país con motivo de los estudios.

España se ha consolidado como uno de los destinos preferidos para la formación universitaria internacional gracias a la calidad de su sistema educativo, su oferta académica y su atractivo cultural. Las ciudades universitarias son algunas de las principales beneficiadas por este flujo de estudiantes procedentes de distintos países.

Beneficios más allá de la economía

Los autores del informe destacan que la presencia de alumnado internacional no solo genera riqueza, sino que también contribuye a la internacionalización de las universidades, favorece el intercambio de conocimiento y fortalece la proyección global de los centros educativos españoles.

Asimismo, consideran que atraer talento internacional supone una oportunidad estratégica para reforzar la competitividad del sistema universitario y consolidar a España como un referente académico en el ámbito internacional.