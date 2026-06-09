León XIV reivindica ante los voluntarios la solidaridad frente a la cultura del beneficio

9 Jun 2026 por Redacción Irispress

El Papa León XIV ha defendido el valor de la entrega desinteresada y del voluntariado durante un encuentro con organizaciones sociales, donde destacó la importancia de la “levadura de la gratuidad” frente a “la lógica del interés y del lucro”.

Un mensaje de compromiso y servicio

Durante su intervención, el Pontífice agradeció la labor de los voluntarios y subrayó el papel que desempeñan en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. León XIV señaló que muchas de las necesidades sociales no pueden afrontarse únicamente desde criterios económicos y requieren compromiso humano y cercanía.

El Papa animó a quienes colaboran en iniciativas sociales a continuar trabajando en favor de las personas más vulnerables, destacando que la solidaridad y el servicio constituyen valores fundamentales para fortalecer la convivencia y el bien común.

Reconocimiento a la labor del voluntariado

León XIV puso en valor el trabajo silencioso que realizan miles de voluntarios en ámbitos como la atención social, la educación, la salud o la ayuda humanitaria. Según afirmó, estas acciones representan una contribución esencial para responder a los desafíos sociales actuales y fomentar una cultura basada en la cooperación y la fraternidad.