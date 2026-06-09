La Fiesta del Cine regresa con entradas a 3,50 euros en más de 300 salas de toda España

La Fiesta del Cine arranca este lunes y se celebrará hasta el jueves 11 de junio en 336 cines repartidos por toda España. Durante estos cuatro días, los espectadores podrán disfrutar de entradas a un precio reducido de 3,50 euros por sesión.

Una iniciativa para impulsar la asistencia a las salas

La campaña busca acercar el cine al gran público y fomentar la asistencia a las salas en un momento de recuperación para el sector. Los espectadores podrán acceder a una amplia oferta de estrenos y películas en cartelera a un precio muy inferior al habitual.

La Fiesta del Cine se ha consolidado como una de las iniciativas más populares entre los aficionados al séptimo arte. La promoción vuelve a reunir a cientos de cines de todo el país con el objetivo de atraer a nuevos espectadores y reforzar el hábito de acudir a las salas cinematográficas.